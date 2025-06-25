الأربعاء 2025-06-25 02:33 م
 

برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معرض SMARTECH Jordan يكرم شركاء نسخته الأولى ويكشف عن موعد انطلاق النسخة الثانية

بغهع
SMARTECH
 
الأربعاء، 25-06-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، نظم معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”، مؤخراً حفل عشاء في فندق شيراتون عمان، للإعلان عن موعد انطلاق نسخة 2025 من المعرض، وتكريم الرعاة والشركاء الذين حظيت النسخة الأولى التي أقيمت في آب من العام الماضي 2024 بدعمهم.

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وقد جمع الحفل أكثر من 200 من قادة القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال، والرؤساء التنفيذيين، وممثلين عن البنوك وشركات الاتصالات، وتخلله عرضاً فيديوياً أبرز إنجازات النسخة السابقة، مع كلمات تعكس التوقعات المستقبلية للمزيد من التعاون والابتكار في النسخة القادمة، مختتماً بتسليم الدروع التكريمية لرعاة المعرض من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والرقمي.


وستقام فعاليات النسخة الثانية من المعرض خلال الفترة من 12 إلى 15 تشرين الثاني المقبل، وذلك على أرض مركز المعارض الدولي في العاصمة عمّان. وستنطوي النسخة الجديدة من المعرض على سلسلة من النشاطات والعروض التكنولوجية والابتكارية الرقمية الرائدة على مستوى المنطقة، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاعات الصناعية، والتعليمية، والطبية، والسياحية، كما ستتضمن أجنحة مخصصة للبيع المباشر للزوار في إطار عروض الجمعة البيضاء الحصرية.
وفي كلمة له، أكد مدير عام المعرض، فهد العياصرة، أن المعرض يختلف عن غيره من المعارض الإقليمية والعالمية، لأنه لا يقدم فقط منصة للمطورين والمبتكرين وصانعي التكنولوجيا، وإنما مساحة تجمع كل قطاعات الأعمال التي اختارت التكنولوجيا والتحول الرقمي وسيلة وأسلوباً للقيام بأعمالها وتحسين خدماتها، الأمر الذي أسهم في تحقيق النمو للاقتصاد الرقمي في الأردن والمنطقة.


وشدد العياصرة على أهمية رسالة المعرض الأساسية في زيادة وعي الناس بالفرص والإمكانيات التي يقدمها لهم التحول الرقمي بما يجعل حياتهم أفضل وأسهل وأقل كلفة.


ومن الجدير ذكره، أن الحفل شهد حضورًا لافتًا لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي تابعت المعرض ابتداءً من انطلاقته، مروراً بنجاحه الكبير الذي حققه في نسخته الأولى واستقطابه لأكثر من 100 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية، مما يؤكد على أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو التحول لمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

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