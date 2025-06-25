الأربعاء 2025-06-25 10:32 ص
 

خبير دستوري: قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   دخلت تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، لتُحدث تحولًا قانونيًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا حبس المدين، وبالأخص تلك المتعلقة بالديون ذات الطابع التعاقدي، بما في ذلك الديون البنكية.اضافة اعلان


ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.

ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
 
gnews

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