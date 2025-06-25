الشوبكي: 25 مليون دينار خسائر الأردن بسبب توقف الغاز الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- توقع المحلل والخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن خسائر الأردن بسبب انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي تقدر بنحو 25 مليون دينار خلال 12 يوما. اضافة اعلان





وقال الشوبكي لـ"الوكيل الإخباري"، إن خسائر الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية خلال فترة الانقطاع كانت بسبب التحول نحو توليد الكهرباء عن طريق الديزل علما بأن كلفته أعلى من الغاز الطبيعي.



وأضاف أن الخسائر كانت لتكون أكبر بكثير لو طال أمد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل إلى فترات أطول، لافتا إلى أنه لا يوجد بنية تحتية لدى الأردن لتخزين الغاز الطبيعي وذلك بعد إنهاء عقد السفينة العائمة في العقبة التي كانت تستخدم لتخزين كميات إضافية من الغاز لتزويد حاجة المملكة من الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتوليد الكهرباء والغاز.



وبيّن أن الأردن قام بدفع أكثر من 600 مليون لاستئجار السفينة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي في العقبة خلال فترة 10 سنوات التي كانت تقوم مكان تخزين وتحويل الغاز من المسال إلى الطبيعي لضخه بعد ذلك إلى أنبوب الغاز العربي وإيصاله إلى محطات توليد الكهرباء، موضحا أن هذا المبلغ كان كفيلا بشراء سفينة أو تجهيز بنية تحتية لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي.



وحول مطالبة الأردن للجانب الإسرائيلي بالتعويضات نتيجة توقف تصدير الغاز، أشار الشوبكي إلى أن الاتفاقية تنص على أنه إذا توقف تصدير الغاز إلى الداخل الإسرائيلي أيضا فإنه لا يمكن للطرف الآخر ضمن الاتفاقية المطالبة بالتعويضات وتندرج هذه الفترة تحت بند القوة القاهرة التي حالت دون تصدير الكميات المتعاقد عليها بين الجانبين.



وكانت قالت شركة نيوميد الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى الأردن ومصر سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة الإسرائيلية.