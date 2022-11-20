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الأحد، 20-11-2022 11:41 ص

المركزي يُعمّم على البنوك بخصوص وديعة شركات التأمين

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أعاد البنك المركزي التعميم على كافة البنوك العاملة في الأردن بخصوص وديعة شركات التأمين، والتأكيد على عدم جواز إلقاء الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية خلافاً لما هو منصوص عليه في البند ( 1 ) من الفقرة( ب ) من المادة (13 ). 

وقال التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إن الحجز أو التنفيذ على الوديعة يكون بشرط أن تقع لصالح المؤمن لهم، وضرورة التحقّق من صفة طالب الحجز أو التنفيذ.

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وأشار التعميم إلى أهمية قيام البنوك بابلاغ البنك المركزي وشركة التأمين المعنية في حال وقوع أي حجز عليها أو نقص في مبلغها المشار إليه.

 

وتاليا التعميم: 


 




 

 


 

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