المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، الاثنين، إصدارين من سندات الخزينة وأذونات للعام الحالي، بقيمة 300 مليون دينار أردني.

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وبحسب بيانات البنك، الذي يطرح السندات نيابة عن الحكومة، فإن حجم الإصدار رقم 38 يبلغ 150 مليون دينار، ولأجل عشر سنوات.



وبهذا تصبح قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، نحو 3.3 مليارات دينار، وبآجال مختلفة.



كما أعلن المركزي، أيضا عن طرح الإصدار رقم 15 من أذونات الخزينة، بقيمة 150 مليون دينار، ولأجل ستة أشهر.



ومع هذا الإصدار، تصل قيمة الأذونات المطروحة منذ بداية العام الحالي، إلى 1.375 مليار دينار لآجال تتراوح بين 3 أشهر، وسنة واحدة.

