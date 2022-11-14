الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

الأرصاد تكشف موعد انحسار الحالة الجوية وتتوقع منخفض جوي في هذا الموعد

اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

أوبك تتوقع: الطلب على النفط سينخفض 100 الف برميل يومياً

المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

الملك يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على جاهزيتها

حدادا على وفاة طلفاح.. الثقافة تُلغي الحفل الختامي لمهرجان الأردن المسرحي

العثور على جثة عشريني داخل محل قطع سيارات في القويسمة

انتهاء فترة الاعتراضات على جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

الإثنين، 14-11-2022 03:40 م

المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

1120227194912628000664


الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، الاثنين، إصدارين من سندات الخزينة وأذونات للعام الحالي، بقيمة 300 مليون دينار أردني.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات البنك، الذي يطرح السندات نيابة عن الحكومة، فإن حجم الإصدار رقم 38 يبلغ 150 مليون دينار، ولأجل عشر سنوات.


وبهذا تصبح قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، نحو 3.3 مليارات دينار، وبآجال مختلفة.


كما أعلن المركزي، أيضا عن طرح الإصدار رقم 15 من أذونات الخزينة، بقيمة 150 مليون دينار، ولأجل ستة أشهر.


ومع هذا الإصدار، تصل قيمة الأذونات المطروحة منذ بداية العام الحالي، إلى 1.375 مليار دينار لآجال تتراوح بين 3 أشهر، وسنة واحدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Diabetes_share

استشاري غدد يشرح ظواهر لمرض السكري تستدعي زيارة الطبيب

WhatsApp Image 2022-11-14 at 4.13.48 PM

أبو السمن يبحث المتطلبات والإجراءات الخاصة بمديريات الأشغال

315625951_439092145063463_8794386687962715516_n

تدشين أسطول النقل للإرشاد الزراعي

OfficialHM

الملك يستقبل الدغمي ويشيد بجهود مجلس النواب في "عاديته الأولى"

39829_1_1598608633

اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

FhhlM9ZXoAIrYdG

الملك يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على جاهزيتها

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

image

فرصة عمل مميزة لدى شركة العقبة للمطارات

thumb_359217_700_400_0_0_exact

وزير الزراعة: توقفوا عن هدر الطعام فهناك جياع

311520695_535142261950073_7860269450693336519_n

بدء هدم مستشفى الزرقاء القديم لإعادة تأهيله

w

الأردن يتزين باللون الوردي في شهر التوعية بسرطان الثدي

231458_0_1635077197

أوقاف جرش تحتفل بذكرى المولد النبوي