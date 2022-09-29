المركز التعليمي الوطني للإسعاف و الطوارئ يختتم دورة الإسعاف التعبوي الميداني

الوكيل الاخباري-

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اختتم المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية اليوم الخميس دورة الإسعاف التعبوي الميداني رقم ٧٦ والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل افراد قواتنا المسلحة على كيفية التعامل مع الإصابات والحوادث البليغة اثناء الحروب في الميدان.واشتملت الدورة والتي استمرت لمدة اربع أسابيع على إعطاء محاضرات نظرية وعملية تضمنت تطبيق المهارات التعبوية ومبادئ الإسعاف التعبوي إضافة لمعرفة كيفية التعامل مع المعدات الطبية العسكرية المصممة لهذه الغاية ، حيث تم تطبيق الجانب التعبوي العملي في ميادين التدريب التابع للقوات المسلحة/ الجيش العربي وتم تسليم المشاركين بهذه الدورة شهادات معتمده .يشار الى أن المركز التعليمي الوطني للإسعاف والطوارئ صرح تعليمي معتمد ويعقد مثل هذه الدورات بشكل دوري لغايات التأهيل والتدريب.