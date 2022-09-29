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الخميس، 29-09-2022 06:30 ص

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية شؤون الأفراد شعبة التعبئة والجيش الشعبي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه يتوجب على جميع مواليد عام 2005 الذكور مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم للحصول على دفاتر خدمة علم.

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وقالت المديرية عبر إعلان نشر عبر الصحف اليومية، إن ذلك يأتي لتصويب أوضاعهم وحصرهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل 2 تشرين الثاني.


وجاء ذلك استنادا للمادة 15 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 والتي تنص (على كل أردني ذكر أكمل السابعة عشرة من عمره ضرورة الحصول على دفتر خدمة علم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من عمره)
طلبة المدارس ولفتت إلى أن صرف دفتر خدمة العلم للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة سيكون من خلال مندوبين من مدارسهم بالتنسيق مع فروع التعبئة وأقسامها حسب مناطق سكناهم، مبينة أن الوثائق المطلوبة لإصدار دفتر خدمة العلم، صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول، وصورة عن دفتر العائلة ساري المفعول، وصورتين شخصيتين، وصورة عن بطاقات الجسور لمن يحملها


 




 

 


 

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