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الخميس، 29-04-2021 11:49 ص

تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

جيش
شعار القوات المسلحة الأردنية


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية ، الخميس ، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا الحصول على القرض من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي، وفق الصفحة الرسمية للقوات المسلحة عبر "الفيسبوك".

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وذلك ، اعتباراً من يوم الاحد القادم، للحصول على القرض ، حيث سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان.

 

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين 

 

أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد 

 




 

 


 

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