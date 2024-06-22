السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

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السبت، 22-06-2024 10:19 ص

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

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 الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها زودت لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر المحلية بنتائج القرارات الصادرة حول الاعتراضات على الغير في جداول الناخبين الأولية المقدمة في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية التابعة لها امس الجمعة، على أن يتم نشرها صباح اليوم السبت في مقرات اللجان وعلى الموقع الإلكتروني (www.iec.jo)، التزاما بالمدد القانونية للجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية.

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