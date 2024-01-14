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الأحد، 14-01-2024 03:03 م

المصفاة: تعبئة أكثر من نصف مليون اسطوانة غاز منذ بداية المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، إنه تم تعبئة 527 ألف أسطوانة غاز، منذ بداية المنخفض حتى يوم أمس السبت، في محطات تعبئة الغاز الثلاثة، في عمان والزرقاء واربد.

وبيّن البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم يوم الخميس الماضي - أول أيام المنخفض الجوي - تعبئة 176 ألف أسطوانة، ويوم الجمعة 175 ألف أسطوانة، ويوم أمس السبت 176 ألف أسطوانة.

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وأضاف البشايرة أن محطات التعبئة الثلاثة تعمل بجاهزية كاملة وقادرة على تلبية طلبات السوق من الغاز، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة التي تؤثر على المملكة. 

وأشار إلى أنه جرى توزيع الاسطوانات على جميع محافظات المملكة بدون أي نقص.

 




 

 


 

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