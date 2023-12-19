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خبير نفطي: الأردن لن يتأثر بما يجري في البحر الأحمر ومستورداتنا النفطية تأتي من السعودية والعراق

الثلاثاء، 19-12-2023 01:26 م

هل تتأثر أسعار المحروقات محليا بأزمة باب المندب؟.. خبير نفطي يجيب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل أن الأردن لن يتأثر كثيرا بأزمة تعليق شركات شحن كبرى الإبحار في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين على السفن المتجهة الى إسرائيل، ومن بينها شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" والتي أعلنت تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر في الفترة الحالية.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن يستورد النفط الخام من السعودية والعراق وخطوط الإمداد مع هذه الدول قريبة وآمنة ولا خوف عليها، لافتا إلى أن أسعار المشتقات النفطية انخفضت بنسب تتراوح بين 1.8-3% وقد تنعكس على تسعيرة الشهر المقبل بالانخفاض.


وأضاف أن الأردن يستورد البنزين المكرر بحالته الجاهزة للبيع حسب أسعاره عالميا وذلك عن طريق شركات التسويق المحلية، لافتا إلى أن هذه المستوردات ليست كبيرة مع حجم الاستيراد للنفط الخام من السعودية والعراق.


وأشار عقل إلى أن تأثيرات أزمة باب المندب لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط عالميا، وهي قد تؤثر على العقود الآجلة وليست الفورية وإن تأثرت بها في الفترة الحالية تكون بشكل طفيف ولا تؤثر كثيرا على الأسعار النهائية.


وتابع أن العالم يستهلك يوميا نحو 100 مليون برميل نفط ومجموع ما يمر عبر مضيق باب المندب لا يتجاوز 7 ملايين برميل وهو نسبة بسيطة من حجم الاستهلاك اليومي.


وكانت ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إذ عملت التوترات الجيوسياسية في مضيق باب المندب إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح والذي قد يعيق سلاسل الإمداد بسبب طول مدة الرحلات.

 




 

 


 

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