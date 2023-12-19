استئناف توريد النفط العراقي للأردن بعد توقف دام قرابة شهرين

الوكيل الإخباري -

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كشفت مصادر رسمية، أن توريد النفط العراقي للأردن عاد كما المعتاد، بعد توقف استمر قرابة شهرين.وبيّنت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" أن صهاريج النفط بدأت بالحركة ونقل النفط الخام من خزانات جيهان في كركوك العراقية إلى مصفاة البترول في الزرقاء، كما هو متعاقد عليه من قبل.وتوقفت حركة توريد النفط العراقي للمملكة منذ بداية اكتوبر الماضي، بعد أن قامت بعض الفصائل بإغلاق الطريق على الحدود، احتجاجاً على حرب الاحتلال على قطاع غزة.ويستورد الأردن 15 ألف برميل نفط خام يومياً من العراق، بسعر تفضيلي أقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي، وذلك بموجب اتفاقية بين البلدين.