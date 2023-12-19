الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرار هام من وزارة التعليم العالي لطلبة الجامعات

العيسوي: الملك مواقفه صلبة ويقوم بجهود متواصلة لوقف الحرب على غزة

يونيسيف: الأطفال الذين يتعافون من البتر بمستشفيات غزة يستشهدون فيها

الصحة العالمية: غير معقول أن يسمح العالم باستمرار حرب غزة

شركة جديدة تعلق عبورها عبر البحر الأحمر

هل تتأثر أسعار المحروقات محليا بأزمة باب المندب؟.. خبير نفطي يجيب

مجلس التعليم يوافق على تعيين رؤساء جامعات - اسماء

16 شهيدا بقصف الاحتلال على مخيم جباليا اليوم

بلومبيرغ: طائرات حماس تتفوق على الجيش الإسرائيلي

عقل يتوقع تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل - تفاصيل

عاجل

خبير نفطي: الأردن لن يتأثر بما يجري في البحر الأحمر ومستورداتنا النفطية تأتي من السعودية والعراق

الثلاثاء، 19-12-2023 01:56 م

القطاع التجاري والخدمي: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

1e9f77c9-fcc1-4944-a8e4-834a94bdf41b (1)


الوكيل الإخباري - أكد القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، دعمه ووقوفه المطلق خلف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تصديهم لعصابات وميلشيات تهريب المخدرات والأسلحة، وكل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.

اضافة اعلان


وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان اليوم الثلاثاء، إن القطاع التجاري والخدمي يؤكد وقوفه مع جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، في الحرب الضروس التي يخوضها ضد عصابات الإجرام والمهربين الذين يحاولون زعزعة أمن الوطن.


وأكدت الغرفة ثقة القطاع التجاري والخدمي بكفاءة ومهنية وقدرة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في ضرب أوكار العصابات الإرهابية والمهربين والتصدي لمحاولاتهم المتكررة والفاشلة، للتسلل عبر الحدود وتحقيق مبتغاهم، وأن قواتنا المسلحة ستبقى لهم بالمرصاد وستبذل كل جهودها في حربها ضد آفة المخدرات وتجفيف منابعها، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول تهديد أمننا الوطني.


وشددت الغرفة في بيانها على أن قواتنا المسلحة هي درع الوطن وسياجه المنيع، كما وصفه جلالة القائد الأعلى، وسيبقى جيشنا العربي الذي يسكن في وجدان وقلوب كل الأردنيين، حاملا للمبادئ السامية لرسالة الثورة العربية الكبرى، مؤكدة أن كل المخططات ستفشل لثقتنا الكبيرة والعالية بحرفية وبسالة الجيش العربي وقدرته على كسر شوكة المهربين والمخربين والحاقدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7777

العيسوي: الملك مواقفه صلبة ويقوم بجهود متواصلة لوقف الحرب على غزة

image_1702899326_34994704

هل تتأثر أسعار المحروقات محليا بأزمة باب المندب؟.. خبير نفطي يجيب

M63A8352

مجلس التعليم يوافق على تعيين رؤساء جامعات - اسماء

ma2

إقرار الخطة الوطنية لرصد التقدّم في تنفيذ استراتيجية السكّان

638385803856365106

المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بغزة يجري 132 جراحة كبرى منذ إنشائه

WhatsApp Image 2023-12-19 at 09.09.33 (1)

ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كم/س على طريق الأزرق

أخبار متعلقة
0L5A9994

خبير عسكري: تجار أسلحة ومخدرات يحاولون استغلال الظرف الإقليمي لزعزعة استقرار الأردن

0L5A9380

الضمان تعامل مع نحو نصف مليون إصابة عمل منذ نشأته

image (4)

شيوخ ووجهاء يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

WhatsApp-Image-2023-11-20-at-4.54.21-PM

العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا لإيقاف جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

1700509437181

كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

1700414807505

حوارية حول الحياة الحزبية في جامعة آل البيت