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الأربعاء، 16-12-2020 01:06 ص

المطاعم والمقاهي تواجه مصير الاغلاق وسط مطالبات بحل سريع

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - منذ ما يقارب الشهرين ومع اشتداد الضائقة الاقتصادية على كثير من القطاعات في المملكة ومنها المطاعم بدات عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص بالاغلاق .

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ولعل من اهم تلك القطاعات قطاع المطاعم والذي تضرر كثيرا جراء الاغلاق والحظر الشامل ومنع تقديم الطعام داخل صالات المطاعم وفي فترة سابقة ايضا اقرت الحكومة منع تقديم الااراجيل داخل المقاهي .

 

فبعد تصاعد الضغوطات على مالكي المطاعم ولكثرة المصاريف اليومية عليهم قام عدد كبير منهم اما بالاغلاق او انهاء خدمات عدد من الموظفين في سبيل الاستمرار في العمل وعدم الاغلاق النهائي . 

 

وشهدت العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال الشهر الماضي اغلاق مطاعم ومقاهي كبرى وذلك بعد تاثرهم بشكل مباشر بما سببه وباء كورونا . 

 

الى ذلك طالب العديد من اصحاب المقاهي والمطاعم الجهات الحكومية باعادة النظر في الية الحظر مع دخول العام الجديد لوقف خسائرهم المتفاقمة . 


 




 

 


 

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