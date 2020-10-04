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الأحد، 04-10-2020 04:23 م

المطالبة بإعادة تأهيل اوتوستراد المفرق الزرقاء

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في المفرق بإعادة تأهيل طريق اوتوستراد المفرق الزرقاء للحد من حوادث السير المتكررة على هذا الطريق.

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وأكد المواطنون أن أجزاء كثيرة من اوتوستراد المفرق الزرقاء تملأها الحفر والتشققات ما يصعب سير المركبات على هذا الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة عمان بالحدود السورية.


وشددوا في مطالبتهم على ضرورة الإسراع بإنارة جوانب الطريق لافتقاره إلى ذلك ما يعرض حياة سالكي الطريق ليلا للخطر.


وأوضح المواطنون بأن اوتوستراد المفرق الزرقاء يتحول لظلام دامس ليلا ما يجعل السير عليه أمرا في غاية الصعوبة خاصة مع قلة وجود خطوط عاكسة لتحديد جوانب الطريق.


وأكدت مديرة أشغال محافظة المفرق المهندسة منى اللحام، أن وزارة الأشغال ستطرح قريبا عطاء لإعادة تأهيل الطريق بمنحة كويتية متوقعة أن ينهي ذلك جميع مشاكل الطريق.


 




 

 


 

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