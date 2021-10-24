المعايطة: أجندة زيارة الملك لأوروبا مُكتظة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أن جولة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة لعدد من دول أوروبا غدا الإثنين تأتي ضمن الجهود المبذولة لرعاية العلاقات الدولية وتجديدها.

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وقال المعايطة إن أوروبا تعتبر ركنا مهما في العلاقات الدولية والقرار الدولي، والأردن يمتلك علاقات قوية مع دول هذه القارة.



وبيّن أن هذه العلاقات الدولية تحتاج إلى الرعاية، وعليه فإن زيارة جلالة الملك هي نوع من التواصل ورعاية هذه العلاقات وتجديدها، كما وأن الأردن من الدول التي لديه العديد من القضايا التي يحتاج إلى إيصال رأيه وموقفه منها للعالم في كل وقت.



وأشار إلى أنه متوقع أن يبحث جلالة الملك الملفات الثنائية مع دول أوروبا والقضايا السياسية المهمة، خاصة الملف الأردني – السوري الذي أصبح للأردن فيه الريادة “وبات هناك مساراً أردنياً في التعامل مع الملف السوري” وهذا يعتبر أمرا مهما جداً مع ضرورة الترويج له والحصول على الدعم له، وفق المعايطة.



ولفت إلى الملف الكبير والرئيس وهو القضية الفلسطينية والمتمثل بضرورة توفير الضغط الأوروبي على الاحتلال الإسرائيلي لمنع اعتداءاتهم تجاه الشعب الفلسطيني والذهاب إلى طاولة المفاوضات، لذلك يمكن القول بأن أجندة الزيارة مُكتظة وفيها ملفات مهمة.