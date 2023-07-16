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الأحد، 16-07-2023 04:20 م

المعايطة: بدء التحضيرات لتكون الانتخابات المقبلة محطة مفصلية في تاريخ الأردن

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الوكيل الإخباري - التقى المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السفير الكندي في عمان ( طارق علي خان)، بهدف بحث التعاون المشترك بين الطرفين، بما يخدم استراتيجية الهيئة في تنفيذ رؤية الدولة الأردنية في التحديث السياسي.

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واستعرض المعايطة، الخطط التي وضعتها الهيئة، بالإضافة الى أهم الملفات التي تسعى الهيئة إلى إنجازها، وذلك في ضوء استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية القادمة وفقا لقانون الانتخاب الساري المفعول وما يتضمنه من قائمة محلية وقائمة وطنية مخصصة للأحزاب السياسية.


وأضاف المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب، قد بدأت بالفعل بالتحضيرات الفنية واللوجستية وصولا الى افضل الممارسات والضمانات لتكون الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية في المسار الديمقراطي.


حيث بحث الطرفان أهمية التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب على وجه الخصوص، وتعزيز وتمكين دور الأحزاب السياسية واهميتها للوصول الى حالة مثالية، في التمثيل السياسي تمثل هذا التعاون كمرحلة أولية بتوقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة ومنتدى الاتحادات الفيدرالية الكندي.


وأعرب الطرفان عن أهمية وجود شراكة استراتيجية تخدم المصلحة الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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