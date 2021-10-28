المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، اليوم الخميس، أن هناك شروط عدة للحصول على معونة شهرية.

اضافة اعلان

وقال الصوالحة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الحصول على دعم من صندوق المعونة يجب ان يخضع الشخص إلى مقابلة والرجوع إلى قاعدة البيانات من خلال الرقم الوطني لجمع المعلومات الشخصية.

وأشار إلى أن الامر يتوقف على ان لا تكون الأسرة مستفيدة من أي معونة تصرف من الصندوق باستثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية وأسر العاجزين ماديا.



ونوه إلى أن عمل رب الاسرة يجب أن لا يكون في القطاع العام او القطاع العسكري.