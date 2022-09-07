الملكة تشارك في نشاطات بمتحف الأطفال

الوكيل الاخباري - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم بحضور عدد من الشركاء والداعمين والعاملين في متحف الأطفال الأردن في النشاطات الخاصة بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيسه، وافتتحت جلالتها معروضة "التكنولوجيا" التي جاءت بدعم من شركة زين.



واشتملت النشاطات على عرض فيلم قصير تناول مقتطفات من شهادات زوار ومعلمين ومتطوعين حول زياراتهم لمتحف الأطفال وما أضافه لهم من خبرات ومهارات ومعارف نوعية.



كما عرض الفيلم أبرز إنجازات المتحف منذ تأسيسه، حيث استقبل أكثر من 3.3 مليون طفل وزائر، بينما استفاد أكثر من 900 ألف طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث من معروضات المتحف وبرامجه التفاعلية.

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