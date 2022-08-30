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الثلاثاء، 30-08-2022 05:53 م

الملكة رانيا العبدالله تلتقي مزون المليحان

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الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في عمان اليوم مزون المليحان أول سفيرة لليونيسف تحمل رسميّاً صفة لاجئة، والتي تقوم بزيارة إلى المملكة.

وأعربت جلالتها عن تقديرها للدور الذي تقوم به مزون كمدافعة عن تعليم الفتيات ومساعدة الأطفال في مخيمات اللجوء.

وخلال لقاء جلالتها بحضور نائبة ممثلة مكتب اليونيسف في الأردن شيروز موجي، عبرت سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة عن خالص امتنانها لجلالة الملك عبدالله والملكة رانيا والشعب الأردني على كرم الضيافة وتوفير الملاذ الآمن والتعليم للأطفال والشباب اللاجئين، بما في ذلك عندما كانت مزون فتاة صغيرة.

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