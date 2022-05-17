الملكة تلتقي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله الثلاثاء، في عمان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره، رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد الزكري، والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية ناصر قحطاني، الحديث عن مجالات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون.

اضافة اعلان