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الثلاثاء، 21-09-2021 06:25 م

الملكة رانيا العبدالله تشارك في منتدى الإنسانية العالمي الذي يعقد في نيويورك

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الوكيل الاخباري - دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي لتحسين العمل الجماعي في وجه أصعب التحديات التي تواجه الإنسانية، مشددة على أن التعاون ضروري لحل المشكلات المشتركة التي تواجه العالم.اضافة اعلان


وخلال كلمة افتتاحية لها بثت عبر رسالة مسجلة أمام رؤساء دول وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة والقطاع الخاص والنشطاء وقادة الفكر في منتدى الإنسانية العالمي في نيويورك، حذرت الملكة رانيا من توجه الناس للتقوقع على أنفسهم والتركيز على مصالح ذاتية ضيقة في وقت الأزمات. وقالت أننا "إذا عدنا خطوة الى الوراء، ووسعنا أفق رؤيتنا سنرى صورة مختلفة، صورة تتطلب وتعزز ايماننا بالعمل الجماعي". 

وأشارت جلالتها إلى أنه بالرغم من أن التقدم غير المثالي الذي حققته الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، إلا أنه يبقى تقدما ملحوظا، فقد تحرر الملايين من اليأس، وتحسنت حياة الملايين، وحصل ملايين الأطفال على فرصة للتطور والتعلم.

وقالت جلالتها "أبقت التكنولوجيا خطوط التواصل مفتوحة في ظل الوباء. إلا اننا ما زلنا بعيدين جداً عن الطلاقة بلغة الإنسانية المشتركة". مؤكدة أننا لا نعيش منعزلين عن بعضنا البعض ومشاكلنا ليست منفصلة.

 

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