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الثلاثاء، 28-03-2023 10:26 ص

الملكة: فخورة بوجودي في السعودية بشهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء على حسابها على الإنستغرام مجموعة من الصور خلال مشاركتها في افتتاح معرض بساط الريح في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وكتبت جلالتها:" سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، شكراً لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة والاستضافة الكريمة، وفخورة بالمواهب التي شاهدتها في معرض بساط الريح المميز . كما زرت أول بينالي للفنون الإسلامية تنظمه المملكة في جدة والذي يحتفي بتاريخ الفنون الإسلامية الغني والمتنوع".

 



 

 


 




 

 


 

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