الملكة: 75 عامًا ويستمر انكار حق الفلسطيني - فيديو

الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، مقطع فيديو، مساء اليوم الأحد، بمناسبة مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



‏ وعلقت جلالة الملكة‏ على مقطع الفيديو "75 عاماً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع ذلك يستمر إنكار حقوق الإنسان الفلسطيني".



وأضافت جلالتها، "أنه لا يمكن تطبيق الإنسانية بشكل انتقائي".



والجدير بالذكر أن العالم يحتفي سنويا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول من كل عام، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

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