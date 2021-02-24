الملك: المرحلة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك

الوكيل الاخباري -

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رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أعمال المنتدى العربي الاستخباري، الذي استضافته دائرة المخابرات العامة، في دورته الثانية، بالعقبة.ورحب جلالة الملك، خلال حديثه عبر تقنية الاتصال المرئي، برؤساء وممثلي الأجهزة الاستخبارية العربية، مؤكدا أهمية المنتدى كإطار عربي مؤسسي للعمل المشترك، وكخطوة متقدمة على صعيد التعاون الاستخباري العربي.كما أكد جلالته أهمية مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للأزمات والمتغيرات على المستوى الدولي، وتداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.وأشار جلالة الملك الى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المفاهيم، وتطوير الآليات والوسائل اللازمة لترجمته إلى نتائج عملية، مشيداً بجهود الأجهزة الاستخبارية العربية في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.وأعرب جلالته عن ثقته بقدرة الأجهزة الاستخبارية العربية والمنتدى، على الارتقاء بمستوى التعاون.وشارك سمو ولي العهد في إحدى جلسات المنتدى، التي ناقشت التحديات والمخاطر في المنطقة.ورفع رؤساء الوفود المشاركة، الشكر والتقدير لجلالة الملك وسمو ولي العهد، على الرعاية الملكية للمنتدى، معربين عن تهنئتهم للأردن باحتفاله بمئوية الدولة، والتي أشاروا إلى أنها تمثل احتفال الأردنيين في بناء وطنهم، وتحقيق إنجازاتهم وتطلعاتهم.