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الأربعاء، 28-07-2021 12:21 م

الملك: فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقبرص واليونان

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الوكيل الإخباري -  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أن القمة الأردنية القبرصية اليونانية فرصة لمناقشة إجراءات ملموسة لتعزيز تعاوننا الاقتصادي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء قمة عقده جلالته مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية، ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال جلالته: “أمامنا العديد من العمل لبلادنا، وهنالك فرصة البناء على الشراكة مع العراق ومصر للارتقاء بمستوى التناغم في شرق المتوسط”.

وأضاف “لإقليمنا دور محوري في التعاون الدولي الأوسع وهناك الكثير من الفرص التي يمكننا البناء عليها”.

 




 

 


 

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