الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي جهة تهدد أمننا

الوكيل الاخباري - التقى الملك عبدالله الثاني عددا من الكتاب والصحفيين، وتناول اللقاء قضايا الشأن المحلي، وخصوصا مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، والتحديات التي يواجهها الوطن وقدرته على التصدي لها، ودور المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.



وقال الملك: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا".



وأوضح أن الأردن ملتزم تماما بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب، وقال إن التحديث السياسي موجه للشباب.



وأشار الملك إلى أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستكون بشراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومة، وأضاف أن الأردن لن تثنيه أصوات المشككين عن الوصول إلى الأهداف المرجوة.

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