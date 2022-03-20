الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

أوكرانيا تعلن مقتل 6 جنرالات روس كبار داخل أراضيها

جامعة آل البيت تحتفي بيوم المرأة العالمي

البترول الوطنية: نوعية النفط المكتشف في حقل السرحان ممتازة جدا

الرئيس الأوكراني يمدد الاحكام العرفية للمرة الثانية في البلاد

البلبيسي : انخفاض إصابات كورونا بالأسبوع الأخير 64 بالمئة

الإدارة المحلية تنفذ فعاليات مكثفة للتشجيع على المشاركة بالانتخابات

السفيرة البريطانية تزور محافظة الكرك

إعلام الاحتلال: إصابة شرطيَّين من الاحتلال الإسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة - فيديو

مجلس نقابة الصحفيين يشكل لجنة مؤقتة لفرع الشمال

سلوفاكيا: بدء نشر منظومة صواريخ باتريوت بعد وصولها من الناتو

الأحد، 20-03-2022 08:59 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الرابعة والخمسين

wwww


 الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الاثنين.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

واستذكر مرسلو البرقيات معركة الكرامة، التي سطر فيها نشامى الجيش العربي المصطفوي، أروع البطولات والتضحيات بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320221421361164775925

البلبيسي : انخفاض إصابات كورونا بالأسبوع الأخير 64 بالمئة

www

الإدارة المحلية تنفذ فعاليات مكثفة للتشجيع على المشاركة بالانتخابات

f

السفيرة البريطانية تزور محافظة الكرك

3202217215259374950391

مجلس نقابة الصحفيين يشكل لجنة مؤقتة لفرع الشمال

FOT5C8KWYAYQVbg

وزير الأوقاف ونظيره السعودي يبحثان أوجه خدمة الحجاج

275919066_3184962838449991_4677840813241862550_n

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك والعقبة - أسماء

أخبار متعلقة
while-you-are-here

توصية بإلغاء أو تخفيض الضرائب على المطارات الأردنية - تفاصيل

108474-e1623950720150

العيسوي يُطلق مبادرات ملكية تتضمن إنشاء مصنع يوفر 400 فرصة عمل و100 منزل للأسر العفيفة في الرويشد

الديوان

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

lvH3zahXMNXJhckvxzoQeu6YCZ9HGeBh6w6TlVh8

انطلاق الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية السبت في الديوان الملكي

96066_1_1363935020

الشواربة: أبراج السادس أعطت انطباعا سلبيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن

abe0f1cbc1dd4458a6a5205d6ace4f72

عائدون من أوكرانيا يروون تفاصيل رحلتهم "الصعبة والمخيفة والمتعبة" التي انتهت بعد 19 ساعة