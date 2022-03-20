الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الرابعة والخمسين

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الاثنين.



كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات معركة الكرامة، التي سطر فيها نشامى الجيش العربي المصطفوي، أروع البطولات والتضحيات بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

اضافة اعلان