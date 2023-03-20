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الإثنين، 20-03-2023 09:45 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى الخامسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الثلاثاء.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

واستذكر مرسلو البرقيات معركة الكرامة الخالدة التي أظهرت قوة وبسالة الجيش العربي المصطفوي وعزيمته وإرادته الصلبة في الدفاع عن ثرى الأردن، والأمة.

وأثنوا على شجاعة أبطال الجيش العربي وتضحياتهم في معركة الكرامة، الذين تصدوا بقيادة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، لعدوان الجيش الإسرائيلي والحؤول دون النيل من حرية الوطن وكرامة أبنائه.

وأكد مرسلو البرقيات وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الوطن، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

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