الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الضرائب الإسرائيلية : خسائرنا بحرب غزة أكبر بـ6 مرات من حرب 2006 مع لبنان

حماس: اتهامات براميلا باتن للمقاومة الفلسطينية كاذبة وبلا دليل

مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

الثلاثاء، 05-03-2024 02:42 م

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

1709638893064


الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس، والتي تؤثر على حرية المصلين بالمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وشدد جلالته خلال استقباله وفد القائمة العربية الموحدة في الكنيست برئاسة النائب الدكتور منصور عباس، اليوم الثلاثاء، على أن المملكة ستواصل دورها التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.


وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الحرب على غزة والأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.


وجدد جلالته التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء.


وبين جلالة الملك أن الأردن مستمر في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأهل في قطاع غزة وبكل الطرق المتاحة.


كما جدد جلالته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ولأية محاولات للفصل بينهما باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.


وأشار جلالة الملك إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتقوم بدورها وفق تكليفها الأممي.


وأعاد جلالته التأكيد على أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين،بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


وثمن جلالة الملك مواقف القائمة العربية الموحدة الداعمة لجهود السلام وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ولدورها المهم في تمثيل وإيصال الصوت العربي.


وضم الوفد النواب وليد طه، ووليد الهواشلة، وإيمان خطيب ياسين، وياسر حجيرات.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1709641042238

بحث إطلاق التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت في العقبة

WhatsApp Image 2024-03-05 at 2.47.37 PM

الغذاء والدواء تعقد دورة تدريبية لضباط التغذية حول الإستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

1709639794067

رئيس النواب ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون

shutterstock_1342192166-730x438

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

image

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

1709637374804

مديرية شباب العاصمة تحتفي بيوم الشجرة

أخبار متعلقة
444

الملك يحذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان

الملك

الملك يهاتف النشامى .. وهذا ما قاله عن نهائي كأس آسيا - فيديو

web (3)

فيديو لجلالة الملك على متن طائرة عسكرية يلهب مواقع التواصل - شاهد

1707653323205

أوقاف جرش تنفذ حملة لصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان

الملك 2

الملك يوجه رسالة للنشامى

555

بايدن يستضيف الملك في البيت الأبيض في 12 شباط لبحث الحرب على غزة