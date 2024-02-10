السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملكة للمنتخب الوطني: مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني

ولي العهد يتوج النشامى بفضية آسيا

إطلاق صواريخ من لبنان نحو موقع إسرائيلي بمزارع شبعا

الملك يوجه رسالة للنشامى

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

إندبندنت: أولمرت يتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة بدون داع

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

السبت، 10-02-2024 08:41 م

الملك يوجه رسالة للنشامى

الملك 2


الوكيل الاخباري - حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم على أدائهم في بطولة كأس آسيا 2023.

اضافة اعلان


وكتب جلالة الملك عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره القطري عبر منصة (إكس) "عفية يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى".


وقال "كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".
وهنأ جلالته "الأشقاء القطريين والشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها".


وقال "موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملكة للمنتخب الوطني: مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني

111

ولي العهد يتوج النشامى بفضية آسيا

220232262656887626340

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

888

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

3

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

11

ولي العهد والملكة في استاد لوسيل

أخبار متعلقة
22

الملك يؤكد لـرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

1

رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان معالي صلاح أبو زيد - صور

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنظم يوما طبيا مجانيا

1202427181118557785511

الملك يعزي عشيرة آل حجازي

الملك 10

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

1202424182947290117201

الملك يعزي الفايز والشنيكات