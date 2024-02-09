الجمعة 09-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بايدن يستضيف الملك في البيت الأبيض في 12 شباط لبحث الحرب على غزة

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الجمعة، 09-02-2024 12:54 ص

بايدن يستضيف الملك في البيت الأبيض في 12 شباط لبحث الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، جلالة الملك عبدالله الثاني للبحث في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

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وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنهما: "سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".


وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".


وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

 

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