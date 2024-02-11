الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو لجلالة الملك على متن طائرة عسكرية يلهب مواقع التواصل - شاهد

الإعلان عن نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقالات في الجامعات

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية اليوم الاحد

إعلان هام للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة التركية

هآرتس: نتنياهو يفضل شعارات النصر الجوفاء على حياة الأسرى الاسرائليين

توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك

قرار حكومي بشأن تسجيل وترخيص المركبات ورخص القيادة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس القيادة المشتركة النرويجية

العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا لوقف الجرائم الإسرائيلية

الأحد، 11-02-2024 08:54 م

فيديو لجلالة الملك على متن طائرة عسكرية يلهب مواقع التواصل - شاهد

web (3)


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جلالة الملك عبدالله الثاني اثناء مشاركة جلالته  بالإنزال الذي قامت به القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

اضافة اعلان

 

وكانت القوات المسلحة قالت في بيان صدر عنها انه استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الاردن في تنظيم ودعم ارسال المساعدات الانسانية والاغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الاردنية والقوات المسلحة الهولندية انزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع C130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة.

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي

الإعلان عن نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقالات في الجامعات

444

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية اليوم الاحد

التعليم العالي

إعلان هام للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة التركية

55

توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك

3202328112832908561087

قرار حكومي بشأن تسجيل وترخيص المركبات ورخص القيادة

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

أخبار متعلقة
22

الملك يؤكد لـرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

1

رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان معالي صلاح أبو زيد - صور

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنظم يوما طبيا مجانيا

1202427181118557785511

الملك يعزي عشيرة آل حجازي

الملك 10

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

1202424182947290117201

الملك يعزي الفايز والشنيكات