الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الحادي والستين، الذي يصادف يوم الاثنين، من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.



وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة لجلالة الملك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وفخرهم بمسيرة التحديث والإنجاز التي يقودها جلالة الملك من أجل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الأردنيين والأردنيات.



ولفت مرسلو البرقيات إلى الجهود التي يبذلها جلالته في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز علاقات الأردن مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة