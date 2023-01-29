الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين

الديوان الملكي السعودي يعـلن وفاة أمير

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تاجر مخدرات خطير ومسلح - صورة

مصدر حكومي : لا انتقاص أو مساس بالحقوق التقاعدية للعسكريين

النوايسة: إدخال التربية الإعلامية للمناهج تعبير عن إرادة الدولة في التحديث الإداري

تثبيت رسوم دخول السَّائح العربي إلى الآثار حتى نهاية العام

الحكومة: تفويض مساحات أراض مقامة عليها أبنية لشاغليها

الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات

11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في سوريا

الأحد، 29-01-2023 11:01 م

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين

w


الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الحادي والستين، الذي يصادف يوم الاثنين، من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة لجلالة الملك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وفخرهم بمسيرة التحديث والإنجاز التي يقودها جلالة الملك من أجل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الأردنيين والأردنيات.

ولفت مرسلو البرقيات إلى الجهود التي يبذلها جلالته في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز علاقات الأردن مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تاجر مخدرات خطير ومسلح - صورة

11202228104919805079865

مصدر حكومي : لا انتقاص أو مساس بالحقوق التقاعدية للعسكريين

0

النوايسة: إدخال التربية الإعلامية للمناهج تعبير عن إرادة الدولة في التحديث الإداري

الخصاونة ٢

تثبيت رسوم دخول السَّائح العربي إلى الآثار حتى نهاية العام

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: تفويض مساحات أراض مقامة عليها أبنية لشاغليها

120232916472922408411

الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات

أخبار متعلقة
2

رئيس الوزراء الكندي يستقبل الملك في أوتاوا

4

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

2

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن لواء البترا

main_image63c9320846518

قصة سماعات أذن الملك

120234204933445918583

الملك يعود إلى أرض الوطن

www

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني