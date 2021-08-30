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الإثنين، 30-08-2021 01:56 م

الملك يشارك بقمة أردنية مصرية فلسطينية بالقاهرة الخميس

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الوكيل الاخباري- من المتوقع أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس المقبل، وفق ما كشفته وسائل إعلام أجنبية.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، صرّح في وقت سابق، أنه من المرجح انعقاد قمة أردنية-مصرية-فلسطينية قريبا، لمواصلة التنسيق بين البلدان الثلاثة قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 21 أيلول المقبل، تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية في دورتها الـ 76.

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