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الأحد، 01-10-2023 07:28 م

الملك يعزي عشيرتي الزعبي والنعيمات

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاحد الموافق 1-10-2023 بالمرحوم الشيخ احمد الرضوان الزعبي (ابو بشير) بمنطقة علان محافظة البلقاء ، كما قدم معاليه التعازي بوفاة المرحومة رسمية موسى النعيمات ( ام جعفر) بمحافظة البلقاء.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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