الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تعلن عن عملية نوعية جديدة اليوم

إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الاحتلال يدرس تسليح مستوطنات الضفة بمضادات دروع

غانتس: إعادة المختطفين أحياء لا يتناقض مع مهمة تدمير حماس

كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافتين غرب خان يونس

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الأمن العام ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين والمرتبطين بعصابات دولية

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

الأربعاء، 24-01-2024 06:28 م

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

1202421182455313336190


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشمايلة بوفاة العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة، وإلى آل الترك وآل صلاح بوفاة زهية عبدالرحيم صلاح، أرملة المرحوم سالم الترك، رئيس الديوان الملكي الأسبق. 


ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيتي عزاء المرحومين ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120242293336592951941

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

120247191124712789226

الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

الأمن العام ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين والمرتبطين بعصابات دولية

111111

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

12202318104836794665899

تنقلات في وزارة الداخلية - اسماء

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وممثلي جمعيات خيرية ووفدا شبابيا

أخبار متعلقة
00

الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة

120243191433760700417

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

12024217484434707733

الملك يعزي السماوي والشنيكات

120242153449108698584

الملك يعزي آل مراد

12202326202327963323755

الملك يعزي عشيرتي أبو طالب والدباس

12202323215522144660729

الملك يعزي عشيرتي الهباهبة والحباشنة