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الأربعاء، 03-01-2024 07:14 م

الملك يعزي السماوي والشنيكات

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الشنيكات بوفاة الحاج عبدالله سليمان الشنيكات وإلى عشيرة السماوي بوفاة فيليب سليم مفضي سماوي.

ونقل العيسوي خلال زيارته لبيوت عزاء الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفين،سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

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