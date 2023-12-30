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السبت، 30-12-2023 07:09 م

الملك يعزي عشيرتي أبو طالب والدباس

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لعشيرة أبو طالب بوفاة المرحوم محمد تيسير أبو طالب، وإلى عشيرة الدباس بوفاة المرحوم أحمد محمد الدباس.

ونقل العيسوي خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القديرأن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جنانه.

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