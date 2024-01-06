السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-01-2024 07:07 م

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ،اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة بني مصطفى بوفاة الحاجة سميحة علي بني مصطفى، والدة وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ، وإلى عشيرة النسور بوفاة قاضي محكمة التمييز ماجد شاهر العزب النسور، وإلى عشيرة أبو رمان بوفاة قاهر نجيب أبو رمان .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفين.

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