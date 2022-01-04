الملك يعزي 3 عشائر اردنية

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة البداوي بوفاة غازية أحمد البداوي، والدة النائب غازي البداوي، وإلى عشيرة السحيمات بوفاة خلف محمود السحيمات، والد القاضي معين السحيمات، وإلى عشيرة البراري بوفاة هايل ضامن البراري، شقيق أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري.



وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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