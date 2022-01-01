العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والمحاسنة والحلبي والعمرو

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المجالي بوفاة العميد المتقاعد عبدالرحيم عودة المجالي،والد العميد حسان المجالي، وبوفاة عبدالحميد محمود رباح المجالي، وإلى عشيرة المحاسنة بوفاة سليمان حسين المحاسنة،والد العميد القاضي العسكري محمد المحاسنة، وإلى عشيرة الحلبي بوفاة حسن فضل الله الحلبي، وإلى عشيرة العمرو بوفاة عمر محمد عبدالله العمرو.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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