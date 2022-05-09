الملك يلتقي عددا من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في أمريكا، وعددا من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة.



وأكد جلالته، خلال اللقاء، اعتزازه وفخره بالإنجازات التي حققها الأطباء الأردنيون في الولايات المتحدة، مثمنا جهود الجمعية ودعمها المستمر للأطباء وللطلبة الأردنيين ولوزارة الصحة بخاصة في فترة كورونا.



وأشار جلالة الملك إلى أهمية التعاون مع الجمعية لتعزيز برامج التدريب للأطباء الأردنيين في المراكز الطبية الأمريكية.



وأكد جلالته أن سمعة الأردن متميزة في قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أهمية مواصلة بذل الجهود للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية.



ولفت جلالة الملك إلى قدرة القطاع الصحي في المملكة على الاستجابة بشكل جيد واستيعاب الحالات خلال فترة جائحة كورونا، بالرغم من الضغط الكبير الذي كان يواجهه.

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