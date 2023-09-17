الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الأحد، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، وذلك في مستهل اجتماعات سيعقدها جلالته مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث العلاقات بين الأردن وكوسوفو ومستوى التعاون بينهما وآليات تطويره في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.



وأكد جلالة الملك ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها مكافحة التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

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