الملك يلتقي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي

الوكيل الاخباري - رحب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) بوب مينديز بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الكونغرس مجددا.



وقال مينديز في تغريدة عبر تويتر، "يشرفني أن أرحب بعودة الملك عبدالله الثاني إلى مبنى الكابيتول الأمريكي".



وأضاف، "وأؤكد التزامي بالشراكة بين الولايات المتحدة والأردن. نتطلع إلى دعم تنفيذ الأردن للإصلاحات الحاسمة لضمان الاستقرار الدائم والعمل معًا لتعزيز المصالح المشتركة لدولنا".

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