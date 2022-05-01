وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكوسوفية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية كوسوفو، دونيكا جيرفالا-شوارتز، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكّد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية ترجمتها تعاوناً أوسع في المجالات المختلفة.

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