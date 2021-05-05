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الأربعاء، 05-05-2021 03:46 م

الملك يلتقي مسؤولين أوروبيين خلال زيارة عمل في بروكسل

الملك


الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، خلال زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

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ويلتقي الملك، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، حيث تتناول اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


 




 

 


 

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