الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك.. 25 عامًا من حمل رسالة السَّلام وإلقاء السِّلاح وسيادة العدالة في الأرض

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الإثنين، 12-02-2024 06:30 م

الملك.. 25 عامًا من حمل رسالة السَّلام وإلقاء السِّلاح وسيادة العدالة في الأرض

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 الوكيل الاخباري - يحمل جلالة الملك عبد الله الثَّاني بن الحسين، وعلى مدار 25 عامًا من اعتلائه سدَّة الحكم، وما يزال، راية السَّلام، وصوت الحق والمدافع عنه والداعي لإحقَّاق العدل والمساواة بين بني البشر، ذلك باعتراف العالم، بأنَّه خير من حمل رسالة السَّلام، ذلك الاعتراف الذي تُوِّج بأرفع الجوائز العالمية.

12 جائزة عالمية مُنحت للملك عبد الله، خلال السنوات الماضية، تقديرًا لدوره في السَّلام العالمي انطلاقًا من الأردن الذي أصبح بفضل قيادته واحة أمن واستقرار في إقليم مضطرب، بالحرب والدمار والفوضى والاضطراب، وبقيت قضية فلسطين، أولوية، لازَمَها الأردن أملاً وألماً، وحتى اليوم وفي هذه الأثناء يتواجد جلالته في العاصمة الأميركية ويطوف بعدَّة دول أخرى ذات تأثير في القرار الدَّولي لوقف شلال الدَّم المتدفق في قطاع غزَّة منذ نحو 130 يومًا.

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