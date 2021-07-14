المواصفات تتعامل مع 99 ألف بيان جمركي

الوكيل الإخباري -

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أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كوادرها في المراكز الجمركية، تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي مع (99600) بيان جمركي في مختلف المراكز الجمركية والمعابر الحدودية في المملكة.وقالت مدير عام المؤسسة عبير الزهير إن كوادر المؤسسة التفتيشية نفّذت خلال النصف الأول من العام الحالي (1164) جولة على المصانع والأسواق كما قامت بالتفتيش على (1382) محطّة محروقات للتأكد من تحقيقها لاشتراطات الرقابة والقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة.وأضافت الزهير بأن وحدة مكافحة التقليد والتحقق في المؤسسة قد قامت بالتحقق من ما يقارب أربعة آلاف تقرير فحص لمنتجات مستوردة وأكثر من (950) عيّنة لمنتجات تحمل علامات تجاريّة وذلك من خلال مخاطبة الشركات الأم المالكة للعلامة التجارية لتبيان فيما إذا كانت أصليّة أم مقلدة.وأشارت الزهير إلى أن المؤسسة تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي عن (621) صهريج محروقات و(4245) اسطوانة غاز و(9248)عداد تاكسي، و (787000) ومنظومة قياس مستوردة، كموازين الحرارة والضغط الطبيّة وأدوات قياس الطول، وعدادات الماء، والكهرباء، والغاز، وأدوات قياس ضغط الإطارات وغيرها،وأضافت الزهير أن المؤسسة استقبلت 420 شكوى في مختلف القطاعات الواقعة ضمن النطاق الرقابي لها حيث تمت متابعتها وإغلاقها جميعها.وبينت الزهير أنه نتيجة للجولات الميدانية والتفتيشية ومتابعة الشكاوى فقد أصدرت المؤسسة (128) قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة وتم إيقاف (12) محطة وصهريج محروقات عن العمل، واتخاذ المقتضى القانونيّ بحق المخالفين وذلك استنادا لقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.وحول رقابة المؤسسة على قطاع المصاعد الكهربائية قالت الزهير إن كوادر المؤسسة كشفت على ما يقارب (1144) مصعداً كهربائيّاً وتحققت من صلاحيتها للاستخدام العام.وفيما يتعلق بقطاع مصوغات المعادن الثمينة، أشارت الزهير إلى أن المؤسسة تعاملت مع 732.988 كغم من المصوغات الذهبية المشغولة المحلية والمستوردة ما بين فحصها والتحقق من العيار القانونيّ ووضع دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس على كل قطعة مشغولة، كما تمّ فحص ما يقارب (4000) كغم من السبائك الذهبية والفضية المستوردة.وعلى صعيد التقييس وإعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بيَنت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي (38) مواصفة قياسيّة وقاعدة فنيّة جديدة في مختلف الاختصاصات، وذلك سعياً لمواكبة التطور المتسارع على كافة الصعد،وشاركت المؤسسة في جلسة توعوية افتراضية مع منظمة التقييس الدولية استهدفت دول إفريقيا والدول العربية لتعريفهم بمنهجية "ديفكو" لدعم الدول النامية لتقديم مقترحات تقييس جديدة وتفعيل المشاركة في أعمال المنظمة الدولية للتقييس، واجتماعات اللجنة العليا للتقييس رقم 55 ضمن اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، كما شاركت بجلسة نقاشية ثنائية مع هيئة التقييس الدولية (ISO).ودعت الزهير التجّار للانضمام إلى برنامج التاجر الملتزم الذي يسهّل الإجراءات على التجّار ويسرّع من إنجاز معاملتهم والتخليص على بضائعهم في المراكز الجمركية والحدودية، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات المنضمّة للبرنامج (80) مستورد، كما دعت المصنِّعين إلى الإقبال على الخدمات التي تقدّمها المؤسسة، كعلامة الجودة الأردنيّة التي منحت لــ(48) منتجاً خلال النصف الأول من العام الحاليّ، وأضافت بأن المؤسسة منحت خلال الفترة ذاتها (975) شهادة مطابقة وعلامة "حلال" وشهادة "GLOBALG.A.P" للممارسات الزراعية الجيّدة، فيما تم التحقق من صحة (177) شهادة منتج عضوي،وبيّنت الزهير بأن مديريّة شهادات المطابقة في المؤسسة حصلت على الاعتراف بشهادة الحلال الأردني للأغذية من "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، كما تُقدّم المديريّة أيضا خدمة إصدار شهادات المطابقة الإلكترونية عبر منصة "سابر" السعودية للمنتجات التي تخضع للوائح الفنية السعودية؛ الأمر الذي يمنح المنتجات الأردنية فرصاً للمنافسة في السوق السعودي دون معيقات.وبحسب الزهير فقد قامت مديرية المختبرات في المؤسسة تمّ خلال النصف الأول من العام الحالي بإجراء (22368) فحصاً تنوعت بين الكيمائية والكهربائية والغذائية،. كذلك وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى بهدف التعاون في مجال إجراء فحوصات المطابقة لأغراض إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، حيث ستساهم الاتفاقية في تحسين مستوى جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدوليونوّهت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى أهميّة دور المواطن وتعاونه مع المؤسسة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن النطاق الرقابي للمؤسسة على هاتف الشكاوى المباشر (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: www.jsmo.gov.jo حيث تعامل الشكاوى بمنتهى السرية والموضوعية وتعطى الأولوية في المتابعة اذا كانت تتناول جوانب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.