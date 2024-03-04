الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 04-03-2024 08:01 م

"المواصفات والمقاييس" و "تجار الحلي والمجوهرات" تبحثان جملة من التحديات

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الوكيل الاخباري - بحثت مؤسسة المواصفات والمقاييس، والنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، جملة من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المجوهرات في المملكة.

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وبحث الجانبان، بحسب بيان اليوم الاثنين، معايير تصنيع السبائك الذهبية والمسكوكات المحلية، وتصنيف المشاغل والمحلات حسب درجة الخطورة، وفقا لمتطلبات قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، والوقت المستغرق لفحص المصوغات ودمغها، واستحداث دمغة منفصلة للمصوغات الذهبية المحلية.

 

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